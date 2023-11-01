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Среда 1 ноября

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Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по "Пушкинской карте"
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С начала действия программы в Московской области продали 513 тысяч билетов на культурные мероприятия, из них более 263 тысяч билетов жители региона купили в этом году. Об этом заявили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

«Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по «Пушкинской карте» билеты на сумму 395 миллионов рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тысяч билетов – это порядка 119 миллионов рублей. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей «Новый Иерусалим», Зарайский кремль и музей-заповедник «Архангельское», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что программа «Пушкинская карта» предоставляет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет доступ к различным культурным мероприятиям, включая музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры, за счет федерального бюджета. При этом номинальная стоимость карты составляет 5 тысяч рублей.

Кроме того, учреждения культуры в Московской области представили афишу мероприятий, доступных участникам программы «Пушкинская карта» в ноябре.

Эти события включают выставки известных русских художников, классические концерты, премьеры спектаклей и другие значительные культурные мероприятия.

Дополнительная информация доступны на портале и в официальном телеграм-канале Министерства культуры и туризма Московской области.

1 ноября 2023, 20:12
Фото пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации
С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в больницы региона поступило более 150 единиц реабилитационного оборудования. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. «В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс.

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье
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Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября
Капитальный ремонт центра культуры и творчества "Родники" в подмосковном" Волоколамске проводится по региональной программе "Культура Подмосковья". Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и обсудил проект с работниками центра и местными жителями.

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка к зиме в регионе, включая закупку технических средств, реагентов и песчаных смесей, должна соответствовать самым высоким требованиям. «Это важное направление работы – и реагенты, и песчаные смеси, и исправность техники, как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям», – прокомментировал Воробьев.

Около 1000 юнармейцев поучаствовали в игре "Наследники Победы" в подмосковном Подольске

Около 1000 юнармейцев поучаствовали в игре "Наследники Победы" в подмосковном Подольске
Игра была посвящена погибшему на СВО Дмитрию Зернову и проводилась в рамках Дня памяти Подольских курсантов. Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе поблагодарила всех участников игры, приехавших из разных регионов России.

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