В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Пятница 20 октября

18:01Нинидзе в прошлом: счастливого Виторгана застали целующимся с ровесницей сына 17:26Оскандалившаяся Распутина лишилась работы: ей нашли достойную замену 16:58"Бабушка легкого поведения": на кого стала похожа 50-летняя Наташа Королева 16:24"Ей петь нечем": названа реальная причина завершения карьеры Пугачевой 15:10Стало известно о разводе Королевой со знаменитым мужем 14:55"Обретает характерную отечность": как образ жизни изменил внешность Волочковой 14:40"Ты здесь лишний": Буйнов рассекретил реальные отношения Пугачевой с "нежным" мужем 14:30Всплыли жуткие детали кровавой расправы в семье Намина: вот что сказал убийца 14:14Исход юмориста Слепакова* массово огласили на всю Россию 13:30Другой человек: родившая певица Нюша удивила внешностью армию поклонников 13:12Увела у Бузовой: сияющая Загитова рассекретила красавца-партнера 12:45Звучит отлично: Игорь Крутой опять в центре внимания 12:10Ушедшего на небеса лидера группы “Король и Шут” не оставляют в покое 11:55"Огромное количество претензий": Агурбаш сообщила о проблемах у дочери Алсу 11:48Сбежала – и понеслось: известная кинозвезда остро высказалась о России 11:07Жена Преснякова улизнула из дома на поиски любви: что произошло? 10:56Не Стас и не Намин: настоящее имя потерявшего сына и тещу музыканта выяснилось при допросе в полиции 10:30Папы рядом нет: как живут дети Прилучного от Муцениеце 10:16Без объяснения причин: заявлено о тотальном срыве Арбениной 09:21Ушел знаменитый певец: ему было всего 72 года 08:52Выжить бы: куда пропал Дмитрий Нагиев 08:00"Хамить не следует": оскорбленная Высоцкая ополчилась на россиян 06:39Втянутый в аферу Петросян дал отпор ушлым уголовникам 04:09Как бороться с осенней хандрой: советы психолога 02:13Реабилитолог назвала долгие прогулки крайне опасным занятием 00:15Как выбрать самую качественную штукатурку для чистовой отделки квартиры 23:03Заморозки ожидаются в Москве и других городах России в грядущие выходные 22:24"Не стал реагировать": отец пролил свет на историю с избиением Милохина 21:56"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной 21:30Звезда мирового уровня призналась в алкоголизме: от нее не ожидали 21:00Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове 20:31Чего наконец перестала стесняться молодежь: замечание Газманова 19:51Избитый в Тбилиси Милохин сбежал в Дубай: подробности 19:28По стопам Галкина* и Пугачевой: молодой любовник Бабкиной нашел себе новую пару 18:58Цены на туры в Египет рухнули: названа причина 18:30Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: в чем дело 17:57Из-за чего уехавшего Прилучного могут депортировать в Россию: ответ юриста 17:29"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны 17:04"Пуританское общество": известная модель смутила Преснякова своей грудью 16:37Шукшина осудила племянницу за ее фигуру: Вредит сама себе 16:15Кому достались несметные богатства Юдашкина: его дочь выдала все секреты 15:15Заметили рубец на теле: в Сети рассекретили пластику 61-летней Свиридовой 15:02Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве к выходным 14:53"Считал это неприличным": почему сын стеснялся родства с "тетей Таней" Веденеевой 14:47Почему развод Климовой и Петренко был неизбежен? 14:16Почему иностранцы отказали в лечении Валентину Юдашкину? 13:55Умерла звезда культовых программ "Каламбур" и "Маски-шоу" Сергей Гладков 13:03Михалков обратился к молодому поколению с пронзительной речью: вот что он сказал 12:41Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания 11:35Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации

В больницы Московской области поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации
2

С начала года по нацпроекту "Здравоохранение" и поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в больницы региона поступило более 150 единиц реабилитационного оборудования. Об этом сообщила первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой. С начала года мы поставили в медорганизации 155 единиц реабилитационного оборудования», – заявила Стригункова.

Общая стоимость реабилитационной техники составила почти 200 миллионов рублей, добавила она.

Отмечается, что среди приобретенного оборудования оказались роботизированные реабилитационные комплексы, тренажеры для разработки рук, а также системы для реабилитации нижних конечностей и диагностики двигательных нарушений.

В частности, в Красногорскую больницу поставили реабилитационную систему с беговым тренажером и автоматическим управлением стоимостью более 30 миллионов рублей.

Она предназначена для восстановления навыков ходьбы и будет особенно полезна для пациентов с неврологическими нарушениями, отметила директор больницы Елена Морозова.

20 октября 2023, 18:06
Фото Министерства здравоохранения Московской области

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье

Воробьев рассказал об инструментах поддержки бизнеса в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что региональный инвестпортал создает для малого и среднего бизнеса Подмосковья благоприятные условия для развития, дает доступ к индустриальным паркам, разным программам поддержки и дополнительной помощи. «С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения.

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября
Капитальный ремонт центра культуры и творчества "Родники" в подмосковном" Волоколамске проводится по региональной программе "Культура Подмосковья". Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и обсудил проект с работниками центра и местными жителями.

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка к зиме в регионе, включая закупку технических средств, реагентов и песчаных смесей, должна соответствовать самым высоким требованиям. «Это важное направление работы – и реагенты, и песчаные смеси, и исправность техники, как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям», – прокомментировал Воробьев.

Около 1000 юнармейцев поучаствовали в игре "Наследники Победы" в подмосковном Подольске

Около 1000 юнармейцев поучаствовали в игре "Наследники Победы" в подмосковном Подольске
Игра была посвящена погибшему на СВО Дмитрию Зернову и проводилась в рамках Дня памяти Подольских курсантов. Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе поблагодарила всех участников игры, приехавших из разных регионов России.

Воробьев объявил, что новый путепровод в Раменском будет открыт досрочно к осени 2024 года

Воробьев объявил, что новый путепровод в Раменском будет открыт досрочно к осени 2024 года
Путепровод, расположенный возле станции "Быково", значительно улучшит сообщение между Новорязанским и Егорьевским шоссе, а также поможет сократить автомобильные пробки. Проехать через железнодорожные пути можно будет всего за 10 минут. Губернатор отметил, что место возле "Быково" считается одним из наиболее перегруженных – пробки там растягиваются на 2-3 километра в часы пик.

Выбор читателей

18/10СрдЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 20/10ПтнУшел знаменитый певец: ему было всего 72 года 18/10СрдПапа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 19/10ЧтвРазбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 19/10Чтв"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной 19/10Чтв"Я на месте": Бузова покинула Россию и шлет привет из дружественной страны