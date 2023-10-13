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Пятница 13 октября

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Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября

Воробьев сообщил, что центр культуры "Родники" в Волоколамске откроется в конце октября

Капитальный ремонт центра культуры и творчества "Родники" в подмосковном" Волоколамске проводится по региональной программе "Культура Подмосковья".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и обсудил проект с работниками центра и местными жителями.

"После ремонта планируем открыть в ЦКТ еще 5 новых студий и кружков. Постараемся завершить все работы к 29 октября, чтобы свой юбилей ЦКТ встретил уже в новом облике", – поделился губернатор.

Сейчас в "Родниках" готовят сцену к окончательной отделке, устанавливают звук и свет, рассказал директор центра Сергей Широков.

Губернатор проверил ход капремонта Центра культуры и творчества "Родники". Фото: Антон Чернов

За время ремонта там обновили помещения и инженерные сети, улучшили покрытие в залах, сделали ступенчатый концертный зал, новые кресла, светодиодный экран для современных мероприятий, добавил Широков.

А после открытия в "Родниках" расширят направления занятий, откроют новые классы для детей, подытожил он.

Стоит отметить, что центр "Родники" ежегодно принимает около 50 тыс. посетителей, в числе которых участники «Активного долголетия».

13 октября 2023, 17:37
Губернатор проверил ход капремонта Центра культуры и творчества "Родники". Фото: Антон Чернов

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