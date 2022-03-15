В Подмосковье парочка обворовала магазин обуви

В Дмитрове камеры слежения обувного магазина зафиксировали кражу. Двое посетителей торговой точки, мужчина и женщина, решили наживиться на чужом имуществе и стащили товары без оплаты.
Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", теперь сотрудница обворованного предприятия торговли ищет преступников. В соцсети "Вконтакте" выложили записи, по которым можно опознать предполагаемых злоумышленников.
Согласно имеющимся сведениям, парочка тайком складывала ассортимент магазина в большой пакет, а потом вынесла его с собой как ни в чем ни бывало. У женщины, которую подозревают в воровстве, есть особые приметы. Это хорошо заметные покраснения на руках, похожие на ожоги.