В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания

В Иркутске произошел серьезный инцидент. Стало известно, что болельщик любительской футбольной команды избил арбитра.
Уточняется, что это произошло во время матча. Потерпевший потерял сознание из-за нанесенных ударов. Будет ли злоумышленник привлечен к ответственности за свое деяние, на данный момент не сообщается.
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Что делать если жена ушла к другому?
Ненавижу свою мать
Кто знает?
Как вы относитесь к богатым людям?
Максим вышла из больницы
Плохое настроение
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Норкин женился во второй раз
Рвота это признак коронавируса?