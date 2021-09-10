В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания

В Иркутске произошел серьезный инцидент. Стало известно, что болельщик любительской футбольной команды избил арбитра.

Уточняется, что это произошло во время матча. Потерпевший потерял сознание из-за нанесенных ударов. Будет ли злоумышленник привлечен к ответственности за свое деяние, на данный момент не сообщается.