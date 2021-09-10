Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие

Беспечный поступок привел жителя Коми на скамью подсудимых. По информации прессы, гражданин проник в салон ритуальных услуг, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
После этого нарушитель правопорядка залез в гроб и уснул. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел спать. Теперь в отношении россиянина открыто уголовное делопроизводство, передает "Общественная служба новостей".
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