Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие

Беспечный поступок привел жителя Коми на скамью подсудимых. По информации прессы, гражданин проник в салон ритуальных услуг, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

После этого нарушитель правопорядка залез в гроб и уснул. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел спать. Теперь в отношении россиянина открыто уголовное делопроизводство, передает "Общественная служба новостей".