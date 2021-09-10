Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей

Житель Новокузнецка повелся на уловку мошенника. Сообщается, что злоумышленник звонил потерпевшему и представлялся сотрудником банка.
Путем манипуляций преступник выманил у гражданина два миллиона рублей. Правоохранители открыли уголовное делопроизводство по факту случившегося, передает сайт VSE42.RU.
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