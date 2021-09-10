В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину

В северной столице произвели задержание гражданина, который подозревается в преступлении, связанном с покушением на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Уточняется, что злоумышленник отправлял ребенку непристойные фото, вел разговоры сексуального характера, а также заманивал в свою квартиру.
Позже выяснилось, что девочка покинула свой дом и не пошла в школу. Оперативники обнаружили пропавшего ребенка в квартире извращенца. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает 5-tv.ru.
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