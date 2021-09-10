Житель Балашихи насмерть забил мать ногами в пьяной ссоре

Житель подмосковной Балашихи совершил поражающее жестокостью преступление. Уточняется, что гражданин до смерти избил родную мать.
Это произошло из-за ссоры в ходе распития спиртного, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленника задержали и отправили под стражу.
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