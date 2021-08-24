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В Екатеринбурге мать-одиночку с ребенком-инвалидом лишили света за долг по коммуналке

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В Екатеринбурге управляющая компания отключила электричество у матери-одиночки с двумя детьми. Женщина задолжала за коммунальные услуги около миллиона рублей.

Муж бросил Татьяну Королеву, а не так давно старшая дочь попала в ДТП и осталась инвалидом. 14-летний подросток по многу месяцев находится на лечении. Из-за проблем со здоровьем женщина временно не может работать, поэтому приходится выживать на пособия. Как сообщает URA.RU, семье едва хватает денег на еду и лекарства, да и то хватает не всегда.

В управляющей компании пояснили, что Татьяна Королева не платит за коммунальные услуги с 2017 года. Сейчас долг составляет порядка 600 тысяч рублей, плюс 400 тысяч – пени.

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24 августа 2021, 18:54 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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