В Стерлитамаке женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома

В Стерлитамаке произошла трагедия. Уточняется, что в местном роддоме женщина выбросила чужого ребенка из окна.
Врачи не смогли спасти малыша, он скончался от полученных травм. Известно, что злоумышленница наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Baza".
Популярные темы форума
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
как удержать мужика?
Давайте поиграем
Вино и грудное вскармливание
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Встреча , которая изменила мою жизнь
Скандал футболиста Мамаева Павла