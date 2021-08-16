В Подмосковье на речном судне обнаружили нарколабораторию

В Подмосковье нашли необычную нарколабораторию. Она была оборудована на речном судне.
По информации "Радио 1", там производили синтетический наркотик. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство. Владелец судна задержан, сообщает "Вести Подмосковья".
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