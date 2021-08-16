В Солнечногорске после гибели ребенка при пожаре возбудили уголовное дело

В Солнечногорске открыто уголовное делопроизводство по факту гибели ребенка. Уточняется, что девочка скончалась при пожаре в частном доме.
Стоит отметить, что близким ребенка удалось выжить, они были госпитализированы. По данным сайта "Подмосковье сегодня", причиной возгорания называют неисправность электрооборудования.
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