В Красноярске пьяный пенсионер повредил десятки машин куском асфальта

В Красноярске местный житель совершил противоправное деяние. По информации прессы, пенсионер в состоянии алкогольного опьянения нанес урон припаркованным машинам с помощью куска асфальта.
Всего от действий злоумышленника пострадали 20 автомобилей. Информация о произошедшем дошла до полиции, передает телеканал "360". Проводится проверка.
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