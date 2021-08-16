В Новосибирске водитель автобуса отказался помогать старушке с зажатой в дверях головой

В Новосибирске в Кировском районе перед остановкой "Громова" случился неприятный инцидент. Из-за резкого торможения пострадали три пассажира автобуса, включая пенсионерку.
Старушка ударилась головой о поручень и ступеньку, а затем ее голову зажало дверями. При этом водитель транспортного средства и кондуктор отказались помогать пострадавшей. Старушку просто вынесли на остановке из салона автобуса и оставили одну. Об этом сообщает портал VSE42.RU.
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