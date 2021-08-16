В Челябинской области чиновник устроил поножовщину в мэрии

В мэрии Кунашакского района Челябинской области произошла поножовщина. Во время пятничной попойки местный чиновник напал на коллегу. Если бы в ситуацию не вмешались охранники, жертв было бы не избежать.

Как сообщает "Царьград", после ссоры руководитель пырнул ножом подчиненного, а затем отправился на улицу в поисках еще одной "жертвы". К счастью, пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.