В Челябинской области чиновник устроил поножовщину в мэрии

В мэрии Кунашакского района Челябинской области произошла поножовщина. Во время пятничной попойки местный чиновник напал на коллегу. Если бы в ситуацию не вмешались охранники, жертв было бы не избежать.
Как сообщает "Царьград", после ссоры руководитель пырнул ножом подчиненного, а затем отправился на улицу в поисках еще одной "жертвы". К счастью, пострадавший выжил, сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
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