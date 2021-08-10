Скорая не проедет: жители Мытищ столкнулись с проблемой из-за отсутствия проезда к домам

Жители подмосковных Мытищ столкнулись с неудобствами, которые могут обернуться серьезными последствиями. Уточняется, что граждан не устраивает отсутствие проезда к СНТ Пироговский.
Россияне посетовали на то, что в случае необходимости в данной местности не сможет проехать машина скорой помощи, сообщает "Радио 1". Задачу усложняет тот факт, что поблизости идет стройка — по этой причине в ближайшее время необходимая дорога не появится.
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