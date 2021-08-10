В Подмосковье мужчина и женщина попали под колеса электрички

В районе железнодорожной станции Храпуново произошла трагедия. По информации прессы, мужчина и женщина попали под колеса электрички.
Это случилось по причине того, что граждане пересекали железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавшие скончались на месте, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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