В Магнитогорске сожгли дорогую машину известного бизнесмена

Громкий инцидент произошел в Магнитогорске. По информации прессы, неизвестные сожгли дорогостоящую иномарку.
Речь идет об автомобиле Porsche, который принадлежит местному бизнесмену. Не исключается, что причиной случившегося стала предпринимательская деятельность гражданина. Сейчас данным делом занимаются сотрудники правоохранительных органов, передает URA.ru.
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