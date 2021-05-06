Под Москвой нашли мертвого ребенка

Возле Дома культуры "Мечта" в рабочем поселке Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области был найден мертвый младенец. Недоношенный малыш был завернут в простыню. Что именно стало причиной смерти ребенка еще только предстоит определить специалистам. Ведется поиск матери погибшего.
Популярные темы форума
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
Ваше заветное желание.
Имеющий уши, да услышит
я в поиске
Одиночество
секс это не зло
Видное? Завидное!
Готов ученик
Коронные фразы Наты