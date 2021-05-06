Под Петербургом нашли расчлененное тело

В окрестностях кладбища близ города Сертолово Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили сумку, внутри которой находилось расчлененное тело. Останки принадлежали местной жительнице. Пожилая женщина исчезла еще летом 2020 года. В совершении преступления подозревают ее 40-летнего сына.
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