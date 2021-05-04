Поддержанные президентом инициативы "ЕР" дадут толчок развитию села

Выполнение поставленных президентом задач позволит улучшить жизнь молодежи на селе, считает участник предварительного голосования "Единой России", руководитель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Помимо прочего, партия предложила отменить плату за подключение домохозяйств к газу.

На "прямую линию" президента ежегодно поступает много обращений по газификации, отметила Оглоблина. Невозможно заниматься фермерством, если на селе нет газа, подчеркнула она.

ПО ТЕМЕ "ЕР" предлагает отменить плату за подключение к газу

"Даже в Подмосковье, рядом со столицей, очень много населенных пунктов не газифицированы», – напомнила общественник.

Сейчас большинство ресурсов выделяются на развитие городов, а село финансируется по остаточному принципу, посетовала Оглоблина. "Будем на всех наших площадках обсуждать вопросы по сельским дорогам, в том числе по удешевлению стоимости их строительства», – сказала она.

Еще один важный вопрос – организация досуга сельской молодежи, указала общественник. Необходима перезагрузка сельских домов культура, уверена Оглоблина.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поддержал ряд инициатив "Единой России". Они войдут в программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму осенью 2021 года.

Часть инициатив реализуют в текущем году. Среди них – выплаты пособий беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, пособий на детей от 8 до 16 лет. Кроме того, должно быть принято решение по оплате больничных родителям дошкольников в размере 100% от заработка. Соответствующие поправки единороссы внесли на рассмотрение Госдумы.

Также среди поддержанных президентом инициатив "Единой России" – бесплатное подключение жителей к газу, ужесточение ответственности за неуплату алиментов, поддержка индивидуального жилищного строительства и прочее.