Цистерны с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае

На железнодорожном перегоне Сараево — Дальневосточное в Хабаровском крае сошли с рельсов 17 цистерн с нефтью, передает Пятый канал. Сообщается, что из них опрокинулись десять штук. Топливо, однако, не разлилось. Движение пассажирских поездов по маршруту было нарушено.
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