В Одинцово вооруженная банда ограбила коттедж

В Одинцово вооруженные участники банды совершили преступление. Уточняется, что злоумышленники ворвались в коттедж и вынесли оттуда драгоценности.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержанные оказались приезжими из ближнего зарубежья, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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