В Одинцово вооруженная банда ограбила коттедж

В Одинцово вооруженные участники банды совершили преступление. Уточняется, что злоумышленники ворвались в коттедж и вынесли оттуда драгоценности.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержанные оказались приезжими из ближнего зарубежья, передает сайт "Подмосковье сегодня".