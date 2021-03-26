Под Ростовом школьник застрелил друга из ружья отца

В Ростовской области было совершено тяжкое преступление. По информации прессы, подросток убил своего друга выстрелом из ружья.
Оружие принадлежит отцу злоумышленника, сообщает РИА ФАН. По факту случившегося открыто уголовное производство.
В Ростовской области было совершено тяжкое преступление. По информации прессы, подросток убил своего друга выстрелом из ружья.
Оружие принадлежит отцу злоумышленника, сообщает РИА ФАН. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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