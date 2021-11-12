В Кемерове загорелся частный дом

В Кемерове зарегистрировано сообщение о серьезном инциденте. Сообщается, что загорелся частный дом.
На опубликованных в Сети кадрах видно сильное задымление. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
В Кемерове зарегистрировано сообщение о серьезном инциденте. Сообщается, что загорелся частный дом.
На опубликованных в Сети кадрах видно сильное задымление. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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