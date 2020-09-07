Мэр Каменска-Шахтинского уходит в отставку

Судя по многочисленным обращениям горожан, в последнее время ситуация в Каменске-Шахтинском значительно ухудшилась. Люди постоянно жалуются на мусор на улицах и во дворах, неудовлетворительное состояние дорог и тротуаров, перебои в работе общественного транспорта, проблемы в ЖКХ . Как результат – доверие горожан к своей администрации резко упало.
Ознакомиться с ситуацией в городе прибыл глава Ростовской области Василий Голубев. Губернатор приехал без предупреждения. Он прошелся по улицам, пообщался с местными жителями, после чего отправился в поселок Южный, жители которого также жалуются на местные власти.
После общения с жителями Голубев отправился в администрацию Каменска-Шахтинского. Разговор с руководством города был коротким.
Увиденное губернатор назвал очень печальным зрелищем. "Слов нет, такого состояния Каменск давно не видел. Одним словом, в городе хозяина нет, город – сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо", – сказал Голубев.
Мэр Каменска-Шахтинского написал заявление об уходе по собственному желанию. Заявление Константина Фетисова гордума рассмотрит до конца дня.
Обязанности градоначальника будет временно исполнять первый замглавы администрации Александр Срыбный.
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