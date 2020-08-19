В Набережных Челнах мужчина причинил серьезные травмы ребенку

В Набережных Челнах случилось жуткое ЧП. Уточняется, что мужчина причинил ребенку серьезные травмы, швырнув его о землю.
Известно, что мальчик зацепил окно чужого жилища веткой, из-за чего местный житель в ярости накинулся на парня. По данным СМИ, пострадавший получил перелом затылочной кости. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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