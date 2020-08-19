В Домодедово поймали серийного похитителя велосипедов

В подмосковном Домодедово поймали серийного вора, который украл несколько десятков велосипедов. Сумма похищенного составила 250 тысяч рублей.
Правоохранители задержали подозреваемого. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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