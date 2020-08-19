В Воскресенске раскрыли серию краж

В подмосковном городе Воскресенске банда воров сумела обокрасть семь частных домов. Полицейские вычислили и задержали злоумышленников.
По факту случившегося возбуждены уголовные дела. Подозреваемых оставили под подпиской о невыезде, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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