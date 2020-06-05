ЧП в Нижнем Новгороде: в реку вылился мазут

В Новгородской области произошел серьезный инцидент. Уточняется, что, предположительно, произошел разлив нефтепродуктов в реку.
Речь идет о мазуте, который вылился из бочки, пишет "Интерфакс". НА месте происшествия в данный момент работают специалисты. По факту проверки будет принято решение о дальнейших действиях.
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