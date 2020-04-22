Под Москвой украли прицеп за 300 тысяч

В Мытищах мужчина похитил автоприцеп. Сумма ущерба составила около 300 тысяч.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый россиянин, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
В Мытищах мужчина похитил автоприцеп. Сумма ущерба составила около 300 тысяч.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый россиянин, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Появились новые подробности состояния актрисы
Женщине досталось от подписчиков
О личной жизни звезды высказалась эксперт
В Сети появилась пугающая публикация
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Не верю в себя
Кто Лиона
Новая работа
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
В чем смысл жизни человеческой?
Капитализму пришел конец
хорошая гадалка в спб