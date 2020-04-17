Под Омском двое мужчин избили и ограбили ветерана ВОВ

В деревне Усовка Омской области двое пьяных мужчин избили 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Злоумышленников задержали правоохранители и заключили под стражу, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в начале апреля двое местных жителей проникли в дом пожилого мужчины и набросились на него с кулаками. Опасаясь за свою жизнь, ветеран отдал им 13 тысяч рублей. После этого преступники скрылись.
Как передает сайт VSE42.ru, злоумышленники сломали жертве нос. От госпитализации пенсионер отказался.
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