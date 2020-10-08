В Звенигороде убили двух предпринимателей. По данным СМИ, их тела были обнаружены в колодце в Одинцове.
Подозреваемый в совершении преступления на данный момент задержан, передает сайт "Подмосковье сегодня". Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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