В Уссурийске загорелся склад кожаных изделий

В Уссурийске произошел серьезный инцидент. В пресс появилась информация о том, что там загорелся склад кожаных изделий.
По данным Life, пожарные оперативно прибыли на место возгорания. Для этого им потребовались считанные минуты, передает телеканал "360".
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