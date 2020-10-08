В Перми пропавшего школьника нашли мертвым

В Перми нашли труп подростка. Уточняется, что школьник в течение нескольких дней числился пропавшим.
По данным "Ura.ru", на теле найденного отсутствовали следы насильственной смерти. Так или иначе, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".
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