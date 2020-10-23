В Крыму обнаружили древний склеп

В окрестностях города Бахчисарай в юго-западной части Крыма археологи исследуют могильник Сувлу-Кая, передает RT. Специалисты натолкнулись на неограбленный склеп. Сообщается, что внутри находится большое число античной посуды. Само захоронение относится к III-V векам нашей эры.
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