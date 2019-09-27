В Удмуртии подросток погиб в страшной аварии с мотоциклом

В удмуртском Сарапуле подросток погиб при падении с мотоцикла. Об этом сообщает портал ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета республики.
Инцидент произошел 26 сентября на полигоне. 17-летний юноша умер во время движения на мотоцикле. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. По факту происшествия начала доследственная проверка.
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