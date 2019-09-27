Жительница Уфы разбила автомобиль соседа чайником

Жительница Уфы в ярости разбила автомобиль своего соседа чайником из-за того, что на машине часто срабатывала сигнализация. Женщине это не давало спокойно заснуть, пишет ToDay News Ufa со ссылкой на прокуратуру.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в марте этого года. Следователи установили, что разгневанная уфимка разбила чайником бампер, лобовое стекло, крыло и фары автомобиля. При этом ущерб от действий женщины оценен всего в 15 тысяч рублей, в отношении нее заведено дело о хулиганстве.
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