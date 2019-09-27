12 человек на борту: на Волге загорелось судно

На Волге загорелся груженый металлом сухогруз. Судно в этот момент находилось в районе Тольятти в 550 метрах от берега.
Уточняется, что на судне находились 12 человек. По информации телеканала "360", пострадавших в результате происшествия нет. Для тушения пожара были задействованы 70 человек.
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