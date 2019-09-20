Жителя Сахалина растерзал медведь

В Сахалинской области на сотрудника рыболовецкого стана напал медведь. От полученных ранений тот скончался по пути в больницу.
По данным телеканала "360", вечером пострадавшего с тяжелыми травмами обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода. Стоит отметить, что медведь уже не первый раз в этом году напал на человека на Сахалине.
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