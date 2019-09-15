На месте сгоревшей "Зимней вишни" возвели необычайной красоты сквер

В Кемерове появился так называемый сквер ангелов. Это новый парк на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня", пишет "телеграм"-канал Mash.
Ровно 60 сосен – по числу погибших. Кроме того, внимание людей привлекут фонтаны, амфитеатр и часовня, на фресках которой имена каждого, чьи жизни год назад унесла жуткая трагедия.
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