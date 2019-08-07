В Удмуртии пьяная женщина угнала автомобиль и поехала к друзьям

В Удмуртии полицейские задержали женщину, подозреваемую в угоне автомобиля. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как удалось установить следователям, пьяная местная жительница забралась в незапертый фургон и поехала к друзьям, которые жили на другом конце села. Автомобиль она оставила в нескольких километрах от места угона.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????