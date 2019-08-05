В Красноярском крае на складах с боеприпасами взрываются снаряды

Под городом Ачинск в Красноярском крае взрываются снаряды на складах с боеприпасами. Столбы дыма видны почти во всех частях города.
Под данным Telegram-канала Mash, МЧС пока не привлекается. В данный момент проводится эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 километров, пишет RT.
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