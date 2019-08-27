В Удмуртии двухмесячный ребенок погиб из-за пьяных родителей

В Удмуртии в результате механической асфиксии умер двухмесячный ребенок. К летальному исходу привели действия его родителей.
По данным ИА "Удмуртия", употребившие спиртные напитки супруги легли спать на диван, уложив ребенка собой. Проснувшись утром, они обнаружили, что малыш умер. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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