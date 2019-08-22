Под Новгородом просрочивший выплату кредита мужчина ушел жить в лес

В Новгородской области мужчина более года прожил в лесу, чтобы не платить долги по кредиту. Известно, что он взял у банка 150 тысяч рублей.
По данным FlashNord, во время отшельничества мужчина занимался заготовкой древесины. Все это время приставы приходили к нему домой по месту прописки. В итоге "лесник" объявился сам и погасил долги, когда появился риск лишиться автомобиля. Исполнители правосудия наложили арест на его "Ниву", но вскоре суд вернул недобросовестному гражданину его транспортное средство.
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