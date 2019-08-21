Водитель-наркоман остановил движение в Ижевске

В Ижевске водитель ВАЗ-2112 сел за руль в состоянии наркотического опьянения. На требование инспекторов ГИБДД остановится он не отреагировал, в результате им пришлось устроить погоню, сообщает ИА "Удмуртия".
По данным агенства, в результате преследования патрульный автомобиль врезался в "Жигули", последние перевернулись и упали на трамвайные пути. Тем самым движение в городе на этом участке было несколько часов парализовано. Так, из-за ДТП трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 9, 12 около часа не могли проехать по ул. Магистральной
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