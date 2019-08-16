В Петербурге неизвестный устроил стрельбу

В пятницу, 16 августа, на оптовом рынке в Санкт-Петербурге устроили стрельбу. В результате три человека были госпитализированы.
По предварительной информации, между гражданами стран ближнего зарубежья произошел спор из-за торгового места на рынке. Один из участников драки применил травматический пистолет.
По факту случившегося проводится проверка. Личности участников потасовки устанавливаются, передает РИА Новости.
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