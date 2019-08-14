В крупном бизнес-центре Петербурга произошел пожар

В среду, 14 августа, на Малом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге загорелся крупный бизнес-центр. В пресс-службе МЧС уточнили, что пламя охватило чердак и кровлю здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщает "Царьград".
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Из здания эвакуировали 550 человек. К ликвидации возгорания были привлечены 135 пожарных и 33 единицы техники. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, передает газета "Петербургский дневник".
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