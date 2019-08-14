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Под Омском более 400 человек вышли на поиски трехлетнего мальчика

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Под Омском трехлетний мальчик потерялся в лесу. Родители отправились собирать ягоды и грибы, оставив его в машине. Вернувшись через 15 минут, один из супругов обнаружил, что сына нет, сообщает телеканал "360"

Пара попыталась найти малыша самостоятельно, но через три часа обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. В поисках участвуют волонтеры, местные жители, сотрудники Росгвардии и полиции. 

14 августа 2019, 09:24

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